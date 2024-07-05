Американка с «маской Бэтмена» чувствует себя хорошо после операции в России

Врачи в Петербурге сняли швы с лица пятилетней американки Луны Феннер. Ее родители обратились к специалистам из-за огромного родимого пятна на лице ребенка, заявила доктор медицинских наук Ольга Филиппова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии