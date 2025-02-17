Смертельный удар по военной экономике Третьего рейха

Расчёт гаубицы М-30 лейтенанта Кузнецова ведёт огонь у башни Вавельского замка в Кракове Удар сокрушительной мощи Командующий 1-м Украинским фронтом (1-й УФ) Конев наносил главный удар с Сандомирского плацдарма в направлении на Хмельник – Радомско.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии