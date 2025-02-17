Украине предрекли крупные территориальные потери до мирных переговоров с Россией

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, выразил мнение, что к моменту подключения Украины к обсуждению условий мирного урегулирования страна может лишиться до девяти областей.
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