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В Приамурье начался полевой выход с мотострелками Восточного военного округа

В Приамурье начался полевой выход с мотострелками Восточного военного округа

В ходе дальнейшего слаживания подразделений навыки, приобретенные военнослужащими во время одиночной подготовки, позволят им качественно овладеть различными способами совместных действий, необходимыми для успешного решения задач современного боя.

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