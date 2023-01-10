В Приамурье начался полевой выход с мотострелками Восточного военного округа

В ходе дальнейшего слаживания подразделений навыки, приобретенные военнослужащими во время одиночной подготовки, позволят им качественно овладеть различными способами совместных действий, необходимыми для успешного решения задач современного боя.
В ходе дальнейшего слаживания подразделений навыки, приобретенные военнослужащими во время одиночной подготовки, позволят им качественно овладеть различными способами совместных действий, необходимыми для успешного решения задач современного боя.
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