Царьград

5 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    негодяев голыми обвалять в перьях со смолой пустить по городу.,а народ пусть оплевывает их...потом выкинуть из страны...Неудобный вопрос ...
  • Россиянин
    Африканцы сегодня не те кто велись на стекляные бусы. Так что у пиндосов ничего не получится.США могут развяза...
  • Россиянин
    А я вот сегодня сходил по грибы. А их, видимо- невидимо!!! Грузди!!! Я выбирал чтобы пролезли в горло стекляной банки...Грибы - часть наш...

Путин одобрил решение передачи судостроительной компании России в управление банка ВТБ

Путин одобрил решение передачи судостроительной компании России в управление банка ВТБ

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным одобрил решение о передаче в пользование организацией Объединенной судостроительной организации (ОСК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
US
Uri Strukow
Чистым барыгам-спекулянтам, называемым Банкстеры, отдать высокотехнологическую компанию- в чем смысл? Видимо в России других &quot;частных рук&quot; нет. Ну а коллективы с самого начала не рассматривались, как приватизаторы. Не знаю где будут косячить в данном случае, но например &quot;Массандра&quot;, после &quot;продажи&quot; таким же частным Банкстерам, начала крепить вина обычным спиртом. Бренд превратили в пойло. Похоже и другие госкорпорации будут отдавать банкам, через которые идет финансирование. А все банки, как известно, под колпаком международных Банкстеров.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх