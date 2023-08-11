Путин одобрил решение передачи судостроительной компании России в управление банка ВТБ

US

Uri Strukow

Чистым барыгам-спекулянтам, называемым Банкстеры, отдать высокотехнологическую компанию- в чем смысл? Видимо в России других "частных рук" нет. Ну а коллективы с самого начала не рассматривались, как приватизаторы. Не знаю где будут косячить в данном случае, но например "Массандра", после "продажи" таким же частным Банкстерам, начала крепить вина обычным спиртом. Бренд превратили в пойло. Похоже и другие госкорпорации будут отдавать банкам, через которые идет финансирование. А все банки, как известно, под колпаком международных Банкстеров.