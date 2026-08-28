Мэр Москвы заявил, что новые поезда составили 82 процента парка метро и МЦК

Сергей Собянин сообщил, что по итогам первых шести месяцев 2026 года доля новых поездов в метро и на Московском центральном кольце достигла 82 процентов.
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