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Молжаниновские вести

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Мэр Москвы заявил, что новые поезда составили 82 процента парка метро и МЦК

Сергей Собянин сообщил, что по итогам первых шести месяцев 2026 года доля новых поездов в метро и на Московском центральном кольце достигла 82 процентов.

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