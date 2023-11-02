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Владельцу удоканского месторождения Усманову вернут арестованные активы

Владельцу удоканского месторождения Усманову вернут арестованные активы

Суд в ФРГ запретил Генпрокуратуре Германии удерживать имущество, изъятое в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в отношении предпринимателя Алишера Усманова, об этом сообщает «Коммерсант».

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