Владельцу удоканского месторождения Усманову вернут арестованные активы

Суд в ФРГ запретил Генпрокуратуре Германии удерживать имущество, изъятое в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в отношении предпринимателя Алишера Усманова, об этом сообщает «Коммерсант».
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