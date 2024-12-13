Политик Сабра: Израиль пытается помешать стабильности в Сирии

Действия Израиля направлены на то, чтобы помешать Сирии достичь стабильности, заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра.
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