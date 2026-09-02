В Роскачестве рассказали, как будет действовать ГОСТ на мед

Ключевой упор сделан на жесткие критерии натуральности — в частности, на соотношение массовой доли фруктозы и глюкозы С 1 декабря 2026 года вступит в силу ГОСТ на мед, что должно очистить прилавки от подделок, сообщили в пресс-службе Роскачества порталу Life.
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