В Роскачестве рассказали, как будет действовать ГОСТ на мед

Ключевой упор сделан на жесткие критерии натуральности — в частности, на соотношение массовой доли фруктозы и глюкозы С 1 декабря 2026 года вступит в силу ГОСТ на мед, что должно очистить прилавки от подделок, сообщили в пресс-службе Роскачества порталу Life.