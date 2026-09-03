Даже небольшое путешествие по Крыму может вместить в себя много интересных мест и ярких эмоций. Смотрите заключительную серию проекта «Отдыхай в Крыму» в соцсетях телеканала «Крым 24» тест тест.
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