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Энрике продлит контракт со сборной Испании до 2024 года, скорее всего. Замену ему не ищут

Королевская испанская футбольная федерация продолжает рассчитывать на Луиса Энрике. Как информирует Diario Sport, руководство организации ничуть не сомневается в нынешнем главном тренере национальной сборной и никогда не планировало найти другого после ЧМ-2022.

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