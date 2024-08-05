Наталья Дикусарова рассказала о реконструкции дороги до села Червянка в Чунском районе

Дорога Седаново-Кодинск не пользуется широкой известностью. Однако для жителей села Червянка, расположенного в самом отдаленном уголке Чунского района, она является жизненно важной артерией, связывающей их с цивилизацией.
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