Рязанские родители потратят на подготовку детей к школе больше 20 000 рублей

Опрос прошел в нашем Телеграм-канале, на данный момент в нем приняли участие 313 человек. Поскольку в семьях воспитывается разное количество детей, и некоторые отправляют в школу не одного ученика, можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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