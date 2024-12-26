Юрий Трутнев рассказал, как любит путешествовать

Экономическое развитие и повышение туристической привлекательности регионов Дальнего Востока, реализация проектов по улучшению жизни дальневосточников, помощь подшефным историческим регионам — эти и другие темы осветил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает PRIMPRESS.