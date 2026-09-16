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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уилл Бакстон о спринте в Монако: «Две квалификации – двойная доза самой напряженной проверки мастерства. Я только за»

Комментатор « Индикара » и бывший эксперт F1 TV Уилл Бакстон отреагировал на решение «Формулы-1» провести спринт на Гран-при Монако 2027 года.

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