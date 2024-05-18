NYT: Пентагон планирует развернуть средства нападения на спутники

США намерены развернуть на земле и в космосе новое поколение наземных и космических инструментов, которые при необходимости защитят спутниковую сеть от атак, передает газета New York Times со слов чиновников Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии