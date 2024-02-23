Американский космический модуль Odysseus благополучно приземлился рядом с южным полюсом Луны. Об этом в соцсети Х пишет NASA.
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Американский космический модуль Odysseus благополучно приземлился рядом с южным полюсом Луны. Об этом в соцсети Х пишет NASA.
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