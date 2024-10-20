Российские парламентарии почтили память воинов-освободителей Белграда

Депутаты Госдумы Петр Толстой и Константин Затулин, а также зампред Совфеда Константин Косачев приняли участие в торжественной церемонии возложения венков в Мемориальном комплексе освободителей Белграда по случаю 80-й годовщины освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.
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