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Парламентская газета

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Российские парламентарии почтили память воинов-освободителей Белграда

Российские парламентарии почтили память воинов-освободителей Белграда

Депутаты Госдумы Петр Толстой и Константин Затулин, а также зампред Совфеда Константин Косачев приняли участие в торжественной церемонии возложения венков в Мемориальном комплексе освободителей Белграда по случаю 80-й годовщины освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

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