Российские парламентарии почтили память воинов-освободителей Белграда

Депутаты Госдумы Петр Толстой и Константин Затулин, а также зампред Совфеда Константин Косачев приняли участие в торжественной церемонии возложения венков в Мемориальном комплексе освободителей Белграда по случаю 80-й годовщины освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.