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Аргументы и Факты

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Bild: армия ФРГ отказывает русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

Bild: армия ФРГ отказывает русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

Вооруженные силы германии приняли решение не допускать русских немцев к службе в составе подразделения, дислоцированного на территории Литвы.

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