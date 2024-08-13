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Алаудинов рассказал о пяти плененных бойцах из подразделения «Ахмат-Чечня»

В Курской области пятеро бойцов из отряда «Ахмат-Чечня» попали в плен к укронацистам. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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