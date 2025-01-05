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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казахстанда метапневмовирус йоктыру очраклары теркәлгән

Казахстанда эпидемик сезон башланганнан бирле метапневмовирус белән авыруның 30 очрагы ачыкланган. Бу хакта республиканың Сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте телеграм-каналында хәбәр итте, дип яза РИА Новости.

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