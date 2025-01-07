Госдума поддержала отказ от бакалавриата в России

Володин: в Госдуме поддерживают новую трехуровневую модель высшего образования Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал отказ от бакалавриата и переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии