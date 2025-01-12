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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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На встрече Путина и Трампа будет так: раскрываем закулисье грядущего саммита

На встрече Путина и Трампа будет так: раскрываем закулисье грядущего саммита

МК Трамп-разрушитель: президент США задал Европе трепку в стиле Путина Тыква, которую люди с хлебным мякишем в голове назвали каретой, рассказывали о ее прекрасных ходовых качествах, велели всем считать каретой, а несогласных объявили дикарями из джунглей и орками, опять становится тыквой.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Переговоры по Украине никому не интересны. Фашизм с бандеровщиной никому не нужен. Его защищают США в битве по уничтожению России. НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!! Мир и спокойствие лучше всего.
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10 час.
Daddy Bo
Уничтожать Россию для США - тоже не нужный момент. Тогда kun остаются 1:1 с Китаем....
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8 час.
Зоя Гольдштаб
Никакой штацкой Окраины!!!!! Ещё чего??
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7 час.

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