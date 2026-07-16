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Калужские новости

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В Калуге в микрорайоне Силикатный установят новую систему оповещения

В Калуге в микрорайоне Силикатный установят новую систему оповещения

На оснащение системы оповещения в микрорайоне Силикатный Калуги потратят более 1,17 млн рублей. Будут установлены усилительно-коммутационный блок и четыре громкоговорителя, интегрированные в действующую систему региона.

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