В Калуге в микрорайоне Силикатный установят новую систему оповещения

На оснащение системы оповещения в микрорайоне Силикатный Калуги потратят более 1,17 млн рублей. Будут установлены усилительно-коммутационный блок и четыре громкоговорителя, интегрированные в действующую систему региона.
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