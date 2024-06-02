Посадочный модуль китайского аппарата сел на обратной стороне Луны

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Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны. В Китайском национальном космическом управлении сообщили, что целью миссии является первый в истории человечества сбор образцов с поверхности южного полюса спутника Земли.