Посадочный модуль китайского аппарата сел на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны. В Китайском национальном космическом управлении сообщили, что целью миссии является первый в истории человечества сбор образцов с поверхности южного полюса спутника Земли.
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