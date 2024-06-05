Началась реставрация одного из старейших в России дацанов

В Забайкалье началась масштабная реставрация Цугольского дацана. Ремонтные работы, которые продлятся два года, будут финансироваться в рамках федеральной программы «Развитие культуры» и обойдутся почти в 100 миллионов рублей.
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