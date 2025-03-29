«Ъ»: военный застрелил сослуживцев и пытался обвинить в их гибели ДРГ ВСУ

В Подмосковье апелляционным судом рассмотрена жалоба на приговор, вынесенный военнослужащему Роману Архангельскому, который был признан виновным в убийстве двоих сослуживцев в зоне СВО, сообщает «Коммерсант».
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