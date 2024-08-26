Пищевая аллергия: 5 признаков, что эта еда не подходит вашему питомцу

Питание напрямую влияет на здоровье и внешний вид домашних питомцев. Если, например, котенок или щенок начали сильно чесаться, терять в весе или странно себя вести, возможно, дело в пищевой аллергии или непереносимости.
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