Загадочные предметы и конструкция, которые не давали покоя, пока их не разгадали: 15 фото

Каждый из нас хотя бы раз находил что-то странное и задавался вопросом: что это такое? Необычные предметы, загадочные конструкции или детали, которые не вписываются в привычную картину, часто вызывают не только любопытство, но и желание найти ответ.
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