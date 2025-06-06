Хозяин, пострадавший от собственного кота, взыскал с ветеринаров более 35 тысяч

Необычное дело рассмотрела апелляционная инстанция Свердловского областного суда. Житель Нижнего Тагила требовал с ветеринарной клиники денег за то, что его кот на приеме разнервничался и травмировал его.
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