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Царьград

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Ночная атака БПЛА: 21 дом поврежден в Краснодаре

Ночная атака БПЛА: 21 дом поврежден в Краснодаре

Краснодар подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 июля.

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