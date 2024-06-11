Священник рассказал, что происходит с душой человека, попавшей в ад

А откуда этот поп всё это знает? Кто ему это рассказал? Или он сам прошёл через Ад? Это всего лишь домыслы человека, не более.

Николай Тимофеев

Тимофеев Николай После кончины жены заказывал сорокоусты в течении года подряд, в принципе и сейчас заказываю. Так приходила во сне не один раз ну как бы благодарила. Один сон был такого содержания: стоит дом в него я захожу, там в комнате жена покойница и сестра покойница, посреди комнаты большая куча мусора, я беру лопату и убираю этот мусор в комнате становится чисто. Как хотите так и понимайте, я воспринял что надо поминать и дальше, заказал в Казанском соборе сорокоусты на всех живых и покойных родственников на год, там расценки невысокие в других местах дороже, литургия там каждый день и там икона чудотворная Божьей матери, как говорится три в одном.