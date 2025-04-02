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Царьград

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Литва и США: Будрис о важности американской военной поддержки Украине

Литва и США: Будрис о важности американской военной поддержки Украине

Министр Литвы Будрис заявил, что Европа не заменит США в поддержке Украины. США временно приостановили, но позже возобновят военную помощь Киеву, заявил помощник президента США Уолтц.

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