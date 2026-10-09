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Медведев заявил об «охоте» на россиян после задержания Звинчука

Задержание основателя telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории свидетельствует об угрозе для россиян, находящихся в западных странах, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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