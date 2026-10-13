Определены финалисты Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2026

Ежегодная премия Nikon Comedy Wildlife Photography Awards, вручаемая за самые смешные фотографии животных, объявила финалистов 2026 года на своем сайте.
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