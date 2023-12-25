Новый владелец заводов Heineken в России заплатил за них 12 млрд рублей

Крупнейший в России производитель парфюмерно-косметической продукции - компания «Арнест» - станет основным владельцем российских активов Heineken, Как сообщает глава и новый владелец бизнеса Алексей Сагала, «Арнест» заплатит за российские активы Heineken примерно 11,5–12 млрд рублей.
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