Каждый четвертый ребенок не может уснуть из-за тревоги. Как с этим справиться?

Ученые подсчитали, что каждый четвертый ребенок не может уснуть из-за беспокойства или тревоги. Родителям приходится идти на различные уловки, чтобы уложить чадо, но они не всегда помогают достичь результата.
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