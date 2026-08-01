Украина теряет все, Зеленский обманул Трампа: когда реально завершится СВО

Администрация Дональда Трампа не стремится к полноценному миру на Украине, а лишь пытается взять тактическую паузу для перегруппировки сил перед выборами в Конгресс и сохранения баснословных прибылей американского ВПК.
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