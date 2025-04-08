Скрытые угрозы. Эксперт объяснила, почему сложно застроить правый берег Оби в Барнауле

Ученый АлтГУ Наталья Боронина уверена, что строить жилье в данной части города будет очень дорого Застроить правый берег Оби в Барнауле будет очень сложно из-за скрытых грунтовых вод и постоянных угроз подтопления.
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