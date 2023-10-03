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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Худобина: «Антон мог бы пригодиться в 4 клубах КХЛ. Если Серебряков перейдет в СКА, вратарь будет нужен «Адмиралу»

37-летний вратарь сейчас выступает за «Сокол» в чемпионате «Olimbet ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В 4 матчах он отразил 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,5.

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