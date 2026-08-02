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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов о травме плеча: «Ничего не болит, тренируюсь в полную. Рантанен написал мне. Сказал, что это было не специально»

Защитник « Айлендерс » Александр Романов рассказал о своем самочувствии после повреждения. Романов получил травму 19 ноября 2025 года в матче против « Далласа » (3:2) после силового приема Микко Рантанена .

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