В России высказались о возможности потратить маткапитал на дорогостоящее лечение

Дискуссия по поводу траты материнского семейного капитала на дорогостоящее лечение матери и ребенка на данный момент застопорилось, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.