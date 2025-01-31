В России высказались о возможности потратить маткапитал на дорогостоящее лечение

Дискуссия по поводу траты материнского семейного капитала на дорогостоящее лечение матери и ребенка на данный момент застопорилось, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.
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