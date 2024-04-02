В Дубае строится самая высокая башня в мире совместно с ювелирным брендом Jacob & Co!

Burj Binghatti Jacob & Co Residences вводит новый термин в элитной недвижимости: Hypertower 16K прочитали Новый проект застройщика Binghatti и швейцарской компании Jacob & Co обещает стать самым высоким элитным жилым комплексом в мире.
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