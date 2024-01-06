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Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

В начале 20 века бродячие цирки были большой редкостью и чуть ли не единственным развлечением в маленьких городах Северной Ирландии, и их приезд был крайне любопытным и долгожданным событием для местных жителей.

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