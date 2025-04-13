Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после домашней победы над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ оценил эпизод с падением полузащитника Андрея Мостового в штрафной площади соперника на 48-й минуте в борьбе с Александром Черниковым.
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