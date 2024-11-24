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Верующие отметят праздник в честь патриарха Иоанна Милостивого 25 ноября 2024 года

Верующие отметят праздник в честь патриарха Иоанна Милостивого 25 ноября 2024 года

25 ноября верующие чтят память патриарха Иоанна Милостивого. Дата по старому стилю — 12 ноября. Общественная служба новостей узнала, какие традиции, запреты и приметы приходятся на 25 ноября 2024 года в День памяти патриарха Иоанна Милостивого.

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