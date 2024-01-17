Врач Мясников: частая причина недержания у женщин – синдром раздраженного мочевого пузыря

Врач Александр Мясников: до 80% женщин в возрасте имеют ту или иную степень недержания мочи. Взрослые женщины часто страдают от проблем мочеиспускания:подобные нарушения встречаются у каждой второй, а с возрастом становятся еще более распространенными.