Эрдоган требует справедливости от МУС: Нетаньяху и Израиль должны ответить за свои «преступления»

Эрдоган встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом в Нью-Йорке и заявил тому, что Нетаньяху и Израиль должны ответить за свои преступления «Чрезвычайно важно завершить дело о геноциде, возбужденное против Израиля в МУС, чтобы сохранить доверие к международному праву и чтобы виновные в геноциде понесли заслуженное наказание».