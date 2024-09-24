Эрдоган требует справедливости от МУС: Нетаньяху и Израиль должны ответить за свои «преступления»

Эрдоган встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом в Нью-Йорке и заявил тому, что Нетаньяху и Израиль должны ответить за свои преступления «Чрезвычайно важно завершить дело о геноциде, возбужденное против Израиля в МУС, чтобы сохранить доверие к международному праву и чтобы виновные в геноциде понесли заслуженное наказание».
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