Десантники FPV-дронами жгут врага в Курской области (ВИДЕО)

Десантники FPV-дронами жгут врага в Курской области. Разведка ВДВ обнаружила БТР ВСУ с десантом, который пытался прорваться через границу, в воздух сразу же были подняты «птички» и нанесены точные удары дронами-камикадзе.
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