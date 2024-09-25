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Десантники FPV-дронами жгут врага в Курской области (ВИДЕО)

Десантники FPV-дронами жгут врага в Курской области (ВИДЕО)

Десантники FPV-дронами жгут врага в Курской области. Разведка ВДВ обнаружила БТР ВСУ с десантом, который пытался прорваться через границу, в воздух сразу же были подняты «птички» и нанесены точные удары дронами-камикадзе.

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