Петербург ждет сильный снег и гололед 20 апреля

В субботу в городе обещаны снег и гололед. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус. Как утверждает специалист, в регионе 20 апреля будет облачная с прояснениями погода, местами выпадет кратковременный снег, возможен даже мокрый, на дорогах и тротуарах образуется гололедица.