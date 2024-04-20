Петербург ждет сильный снег и гололед 20 апреля

В субботу в городе обещаны снег и гололед. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус. Как утверждает специалист, в регионе 20 апреля будет облачная с прояснениями погода, местами выпадет кратковременный снег, возможен даже мокрый, на дорогах и тротуарах образуется гололедица.
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